AD2M Comunicação conquista marca Quem Disse, Berenice?

Novidade na praça da comunicação no Ceará: a AD2M, agência de comunicação estratégica, conquistou a conta da Quem Disse, Berenice? nos Estados do Ceará e Maranhão.

A empresa, que faz parte do Grupo Boticário, nasceu em 2012 com o objetivo de questionar e ampliar os conceitos sobre beleza.

Com a essência de liberdade, Quem Disse, Berenice? é uma marca anti-idealização e sem julgamentos, que entende que a indisciplina faz parte da rotina da beleza e da vida real. Seus produtos são criados para que as pessoas vivam livres suas rotinas, oferecendo clean beauty com performance.

Quem Disse, Berenice? conta com um portfólio de mais de 500 produtos veganos, cruelty free e ativos tecnológicos, capazes de se adaptar a diferentes rotinas e idades.

Para a diretora da AD2M Comunicação, Djane Nogueira, conquistar a conta foi um motivo de muita alegria, tendo em vista que a agência atende também O Boticário, empresa do mesmo grupo, há mais de 10 anos.

“Quem Disse, Berenice? veio para somar com muita satisfação a nossa cartela de clientes, algo extremamente positivo, pois sabemos que o segmento de beleza é um dos que mais crescem no Brasil e, principalmente, na região Nordeste”, ela celebra.

A AD2M Comunicação atua desde 1996 no mercado de comunicação corporativa, desenvolvendo um amplo portfólio, forte rede de relacionamentos e equipe qualificada. Com expertise na área de relacionamento com a mídia, a empresa opera nas áreas de assessoria de imprensa, consultoria em comunicação, publicações especializadas e treinamento de porta-vozes (Media Training).

Sob a liderança dos diretores Apolônio Aguiar, Djane Nogueira e Mauro Costa, a AD2M tem como premissa o desenvolvimento da comunicação de uma forma ampla e estratégica.