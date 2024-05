Saiba como equipes do interior bateram recordes da Mostra Cearense de Foguetes na Praia de Iracema

Com cerca de 32 mil praticantes só no Ceará, a modalidade dos foguetes de garrafas PETs vem ficando cada vez mais popular. Praticam estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio cadastrados na Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG). O objetivo desta olimpíada educativa é estimular a prática da Astronáutica pelos mais jovens. Graças a este tipo de iniciativa teremos mais engenheiros aeroespaciais e até mesmo astronautas no futuro.

Outra característica que acompanha o aumento do número de praticantes é o alcance dos foguetes. O alcance é a medida do local de lançamento até onde o foguete foi parar. Um estádio de futebol oficial com 120 m de comprimento é pequeno para comportar um evento deste porte.

Por isso, a Mostra Cearense de Foguetes (@mocefog) ocorreu no dia 15 de maio no Aterro da Praia de Iracema, onde acontece também a festa do Réveillon de Fortaleza. O evento foi organizado por mim, Prof. Dr. Ednardo Rodrigues, com o apoio da Mostra Brasileira de Foguetes (MOGFOG) e da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Também contou com as devidas autorizações da Secretaria Regional II, da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e do Comando Geral do Corpo de Bombeiros.

Participaram 100 equipes, sendo 35 do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e 65 do Ens. Médio (1º ao 3º ano) de 40 escolas, a maioria do Ceará, entre particulares e públicas. Tivemos a presença de três escolas de outros estados, duas escolas de Patos-PB e uma de Doutor Severiano-RN. Ainda, dez escolas do município de Fortaleza foram isentas da taxa de inscrição, em contrapartida, por ser a cidade anfitriã da MOCEFOG. Também foram arrecadadas doações para os afetados pelos eventos severos no Rio Grande do Sul.

Legenda: Legenda: Equipe Campeã do Nível 3 de Monsenhor Tabosa-CE com 318m Foto: João Paulo

Pela manhã, uma forte chuva já selecionou os mais resilientes, mesmo assim o evento não atrasou mais do que 30 minutos. Ocorreram os lançamentos das crianças do Nível 3 que correspondem a alunos do 6º ano ao 9º do Ensino Fundamental. O melhor lançamento foi da equipe do Colégio EMEF Umbelino Alves de Albuquerque do Município de Monsenhor Tabosa–CE, com 318m, quebrando o recorde cearense da categoria. Outra equipe da mesma escola levou o título de vice-campeão.

Legenda: O foguete do nível 4 da equipe de Iracema-CE atravessou quase todo o Aterro da Praia de Iracema, mas ainda tendo da área isolada e advertida. Foto: Google Maps/Reprodução.

Pela tarde, foram os lançamentos dos alunos do Ensino Médio (Nível 4). Em 2019, o recorde cearense do Nível 4 estava em 243m. Em 2022, esse valor subiu para 291m e este ano, o recorde foi batido em impressionantes, 425m sob o testemunho do público com cerca de 600 pessoas. O resultado foi obtido pela equipe da EEMTI Deputado Joaquim de Figueiredo Correia do município de Iracema–CE. A equipe foi coordenada pelo Prof. Douglas Holanda que já participa do evento desde 2018. Eles conquistaram medalha de ouro e levaram para casa o troféu de campeão.

Por que o foguete do Colégio Figueiredo vai tão longe? Eu me recordo da primeira vez que vi o foguete deles em 2018. Trata-se de uma base estilo rampa com tubo metálico. É uma base mais pesada do que uma de PVC.

Legenda: Legenda: Equipe vice campeã de Monsenhor Tabosa-CE do Ens. Fundamental se preparando para lançar foguete no Aterro da Praia de Iracema durante a MOCEFOG Foto: João Paulo

Além de uma base robusta, o foguete estava bem projetado com o uso do software Open Rocket para simular a aerodinâmica. Foram realizados inúmeros testes principalmente para obter uma melhor proporção do propelente (o propelente é como se fosse o combustível do foguete.

Conforme a terceira lei de Newton, o foguete “empurra” o propelente e o propelente “empurra” o foguete). As empenas ou aletas (parecida com asas) foram feitas de material plástico e rígido colado com TekBond e argamassa C3. Na reação, o bicarbonato é armazenado em cápsulas de papel que se dissolve quando entra em contato com o vinagre, isso pressuriza o tanque e impulsiona o foguete no lançamento.

Legenda: Lançamento do foguete recordista cearense com 425 m (Esquerda). Equipe campeã do Prof. Douglas Holanda ao lado de Bruno Lima de Queiroz e Lara Munik Saldanha da Silva, os campeões da MOCEFOG 2024 do Nível 4. Foto: João Paulo

A Equipe Campeã da Mostra Cearense de Foguetes 2024 foi da EEMTI Deputado Joaquim de Figueiredo Correia do município de Iracema-CE. A equipe também bateu o recorde estadual com 425m de alcance. Cerca de 600 pessoas testemunharam o feito.

Acredito que os cearenses têm tudo para bater o recorde nacional com 488m. Eles estão muito perto com o alcance de 425m. Faltam apenas 63m. Pode ser que isso ocorra ainda este ano na Jornada de Foguetes que ocorrerá no final do segundo semestre do ano. As três primeiras equipes de cada escola que obtiveram alcance superior a 90m do Nível 3 ou 100m do Nível 4 estão classificadas para participar da Jornada de Foguetes na Barra do Piraí-RJ.

