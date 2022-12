Ficar pra titia nunca será ofensa, meu sobrinho é meu melhor amigo

Noah,

antes de você chegar, sonhei contigo. Cê não tinha nome nem risada nem ondinhas no cabelo. As coisas que me diz, ainda não tinha, não falava. Era nuvem dispersa na superfície do meu inconsciente. Mas tudo muito real, sabe? Sentia tua mão, teu cheiro de céu. Percebia o clima e o lugar. Gostava do que via porque você já estava ali. Roçava os pés na grama em minha direção. Um menino vivo. Um garoto delicado e imenso. Amei você como quem ama.

E, no sonho, te abraçava e chamava “meu filho”. Acordei emocionadíssima. Porque, no fim das contas, fui eu que te busquei. Uma semana depois, tua mãe – longe de qualquer tentativa, de qualquer planejamento – anunciava teu surgimento, acredita? Uma semana. Naquela hora, chorei: tive certeza de que era você, o menino do meu sonho, que estava vindo. Pra ser sonho realizado todo dia – agora sim, em nome, risada e ondinhas no cabelo. Presença.