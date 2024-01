Serviço Social e Futebol: No Ceará, Eliete Marques dá suporte para jogadores e suas famílias

Estreitar os laços entre jogadores e diretoria, esse é um dos objetivos do trabalho da Coordenação de Assistência Social do Ceará, um setor de extrema importância em um clube de futebol, é a forma de apoio principalmente pra quem está chegando ao time, Eliete Marques é a mulher com essa missão: coordenar esse setor.

Laços

Eliete está a um mês no cargo e já sente afinidade com as famílias dos atletas, uma relação psicossocial para tentar deixar ao máximo jogadores à vontade, seguros a respeito de onde vão morar, escola dos filhos. Desde a chegada do atleta ao clube, a assistente acompanha com todo suporte para que nada atrapalhe o rendimento em campo. Segundo Eliete, quando jogador percebe que sua família está segura o trabalho no futebol flui com mais facilidade.

“Nossa missão é trazer as famílias dos atletas próximas ao clube, este trabalho de início é cuidar das famílias”, destacou Eliete.

Acolher, deixar o atleta seguro, unir jogadores e diretoria, são alguns dos desafios, um trabalho que começa na base e se estende para o profissional.