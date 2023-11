Haters: o grupo invisível que semea ódio nas redes com ataques criminosos

Existe algum motivo para as pessoas atacarem as outras através das redes sociais?

Será que todos nós precisamos seguir parâmetros que boa parte da sociedade impõe apenas para agradar?

Entendo que quem está exposto fica sempre mais frágil, as pessoas hoje em dia são "juízes", emitem ofensas, grosserias e acham que estão no direito de expressar opinião.

Thatiany Crisóstomo, é atleta amadora de Futevôlei, participa de competições, incentiva outras mulheres, aliás ela comanda um grupo de mais 60 mulheres que também são apaixonadas por esporte como ela. Só que a Thaty com toda sua habilidade para a prática esportiva tem um diferencial: ela não segue os padrões das atletas comuns. Mesmo com a característica diferente do padrão, ela não se sente desprivilegiada no esporte. Thaty lançou uma bicicleta que eu não tinha visto um fundamento realizado com tanta perfeição.

Legenda: Mesmo com a característica diferente do padrão, ela não se sente desprivilegiada no esporte Foto: Arquivo Pessoal

Quando se tem um vídeo, com uma atleta na categoria da Thaty, em uma prática que vem conquistando cada vez mais mulheres, viralizar é uma questão de tempo, segundos na verdade. Para que a Thaty virou uma sensação com milhares de visualizações. Uma surpresa. Atleta sem pretensão nenhuma, fez uma bicicleta no futevôlei, algo natural pra ela, o que não foi natural foi o ataque das pessoas, na publicação. Na verdade, essa atitude mal educada, está virando cada vez mais natural. Alguns internautas perderam o controle e a noção, ataques gratuitos por conta do peso da Thati, como se o seu corpo o impossibilitasse de realizar algo, são 123kg. Talvez traga espanto, mas não é motivo de desrespeito.

Por conta do peso, Thaty recebeu comentários excessivos e ofensivos. A atleta teve que recorrer à família e ao apoio de psicólogos. Essa disputa não foi nada fácil, a tristeza fez ela pensar em até não seguir mais viva, não via mais sentido continuar lutando pelos sonhos. A Thaty relembra com dor o momento triste, quando achava que não tinha mais forças. Mas foi no esporte que ela deu sua volta por cima. Ela mostrou que é possível ser atleta, da sua forma, com seu corpo e suas cicatrizes.

