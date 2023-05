Elas no Esporte: Aperta o play que estamos na área!

O Podcast Elas no Esporte vem com intuito ingressar no cenário feminino por meio do esporte, conhecer mulheres apaixonadas com histórias inspiradoras. O primeiro episódio a gente conversa com a Janaína Queiroz, coordenadora de projetos femininos do Ceará Sporting Club, uma iniciativa inédita no Estado, que pretende viabilizar ações em segurança da mulher no estádio e camarote para autistas, entre outras. Janaína também é presidente do Torcedoras Raiz primeira torcida formada com mulheres no Estado.

Acompanhe o Episódio #1:

Realização

Foi muito gratificante ingressar nesse novo projeto, apresentar novas histórias, meu desejo é que o Elas no Esporte seja um canal onde as mulheres se sintam à vontade para falar sobre projetos, sonhos e o principal: a realização. Algo que mais me chamou atenção foi ver o brilho no olhar das entrevistadas, às vezes (na maioria delas) superando as dificuldades, em alguns momentos com muitos “nãos”, mas sem deixar de acreditar que é possível.

Além da Janaína Queiroz, iremos conversar também com a Natasha Gryslova, empresária de jogador e esposa do atleta Arigol. Na oportunidade Natasha comentou sobre a relação com Hércules (Fortaleza) e Erick Pulga (Ceará), atletas revelados pelo Atlético-CE e que até hoje têm contratos que pertencem a agência fundada pela empresária.

“Hércules é um excelente profissional, gosto muito dele e da esposa de forma pessoal, ele vai brilhar muito no futebol, desejo toda sorte aonde ele estiver”. Ressalta Natasha.

Conversamos também com Patrícia Castro, narradora da Federação Cearense de Futebol, primeira narradora no Estado, supera preconceito, situações envolvendo o corpo e segue encantando com a voz potente os lances do futebol cearense.

Essas só foram algumas das diversas histórias que vocês irão se encantar.

Toda quarta-feira iremos exibir episódios inéditos no Youtube da Verdinha, aos domingos você pode conferir na TV Diário às 13:05 e na Rádio às 9 da manhã.

