Elas no Esporte: 50 histórias de mulheres que se transformaram através do esporte

Chegamos ao 50º episódio do Elas no Esporte. 50 histórias de mulheres que ultrapassaram tantas barreiras por um espaço no futebol. “Pedir espaço para entrar no futebol”, será que ainda precisamos pedir licença para ocupar um local que de fato também nos pertence?

Elas no Esporte #50!

Histórias

Durante a trajetória do Elas no Esporte, percebemos que o futebol é nosso, mas ainda não estamos 100% pertencentes dele, destaco essa reflexão ao conversar com a árbitra Ingrede Santos, quando apitava a partida entre Pacajus e Cariri, pela Série B do Cearense, foi surpreendida com uma agressão, o machismo que prepondera no futebol: “E você deveria estar atrás de um fogão e o seu escudo ganhou sem merecer, sua burra! Serve nem para levantar a placa de substituição!”

A árbitra relatou pra gente o quanto a declaração infeliz foi prejudicial para o desenvolvimento do trabalho dela. Ingrede Santos é natural de Sergipe, mora no Ceará há alguns anos. Decidiu morar em Fortaleza para realizar o sonho de ser árbitra, a profissional vem se destacando no Estado e hoje é uma das destaques na arbitragem.

Contamos histórias sobre a luta contra o preconceito e falamos também sobre oportunidades, esporte como agente transformador na vida de mulheres, ao apresentar o Futebol pela Igualdade, um projeto desenvolvido na periferia, onde já deu oportunidades para mais de duas mil mulheres, capacitando para o mercado, através de cursos de formação para times femininos.

Legenda: O Elas no Esporte contou histórias de mulheres inspiradoras Foto: Divulgação

Falamos sobre sonhos, quem entra nesse mundo do futebol tem o desejo de vestir a camisa da Seleção Brasileira, a maioria tem Marta como a grande referência. Não poderia ser diferente, Marta Vieira da Silva, principal jogadora de futebol do mundo, eleita seis vezes como a melhor do mundo, é inspiração para as jovens que sonham por um espaço.

Katrine Costa, cearense que hoje está no Internacional faz parte deste recorte, a lateral que começou a seguir um sonho na escolinha de futebol na Praia do Futuro, foi convocada duas vezes para vestir a amarelinha.

A inclusão também foi um dos temas discutidos no podcast, entendemos que o esporte, o futebol em especial, é um espaço para todos e nesse intuito apresentamos a primeira equipe LGBT a disputar um torneio profissional de Fut7 no Ceará, o Cangayceiros Futebol Clube. O time tem como objetivo acolher uma comunidade que muitas vezes não se vê acolhida no ambiente do futebol.

E assim seguiremos contando mais histórias de mulheres que vêem no esporte um agente transformador. Histórias muitas vezes que são invisíveis, mas que fizeram a diferença na vida de cada uma que passou no Elas no Esporte.

