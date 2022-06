Dorival Júnior no Flamengo mostra que futebol cearense segue como vitrine

O assédio de clubes brasileiros por técnicos em atividade no futebol cearense nos mostra o quanto Ceará e Fortaleza estão apresentando um trabalho que chama atenção. A prova disso veio na tarde desta quinta-feira (9), com a ida de Dorival Júnior ao Flamengo, para a sua quarta passagem no clube carioca.

Foram 73 dias para o torcedor alvinegro ver um "novo" Ceará e essa nova cara se deu muito ao trabalho exercido pelo técnico. Utilizar três volantes, a princípio pode ter assustado o torcedor, mas logo foi visto o crescimento do meio-campo com Lindoso, Richard, Richardson, em outras oportunidades Fernando Sobral, se algo poderia parecer "retranqueiro", Speed Mendoza mostrou com velocidade e habilidade no passe, a agilidade no setor de ataque.

Finalizar a primeira fase de uma Sul-Americana com 100% de aproveitamento, e detalhe: o único time a conquistar esse feito. O que demonstrou muito sobre o trabalho de Dorival. Após os jogos, mesmo em derrotas, Dorival sabia fazer a leitura correta, não minimizava os erros, assumia a responsabilidade. O técnico ainda acreditava no potencial dos atletas desacreditados, o atacante Cléber muitas vezes criticado, deu apoio, acreditou e as oportunidades apareceram.

Ascensão do Ceará

Hoje o torcedor alvinegro lamenta sua saída, no momento de ascensão do Ceará, após uma vitória contra o América Mineiro, uma quebra de invencibilidade, destaque no desempenho e saída do Z-4, um cenário perfeito para uma continuidade, mas a história chegou ao fim. Por um lado tristeza alvinegra, do outro lado ressaltar como o trabalho dos clubes cearenses, mesmo em alguns momentos em situações desconfortáveis, as equipes cearenses sabem jogar, aquele futebol bonito.

Juan Pablo Vojvoda também foi especulado com a possibilidade de comandar o Flamengo, se a proposta chegou até o técnico, não sabemos, mas se o nome do argentino também chegou à mesa, é mais um sinal que o futebol cearense está em destaque.

Em 2020, foi Rogério Ceni, o escolhido para cobrir o poderoso Flamengo, na época Ceni deixou o Fortaleza na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, na 20º rodada do certame. Na oportunidade foram 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas.

É o futebol com as suas reviravoltas, Dorival depois de quase 2 anos afastado do futebol, para tratar de um câncer de próstata, volta para realizar um trabalho que deu resultado e chamou atenção de um dos maiores clubes do Brasil.