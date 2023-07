Atleta profissional de crossfit Karol Paiva é exemplo de superação no esporte

Quem olha para Karol Paiva, já sabe que ela é uma atleta de alto rendimento. O esforço diário pode logo ser visto pelo seu corpo bem definido. Se para alguns pode ser estranho uma mulher com todos esses músculos, para Karol já se tornou algo comum. Se olhar através do espelho hoje é sinônimo de vitória, por todas as conquistas.

"Já me pararam e disseram: você tá com um braço igual ao de homem. Então, tá! Mas, que homem? Cadê esse homem?, brinca Karol.

Infelizmente esse questionamento passa a ser comum com mulheres de alta perfomance no crossfit. A prática do esporte fez com a Karol ultrapasse qualquer barreira para conquistar os objetivos, principalmente quando se trata de competitividade, um requisito fundamental para atletas de alto rendimento.

"Eu fico muito feliz em ver o meu crescimento com o crossfit, a mulher no crossfit, um esporte muito desafiador e às vezes não é toda mulher que aguenta e eu sou prova que qualquer mulher pode estar lá", concluiu Karol.

Uma mulher, mãe, que também trabalha e sustentar o amor pelo crossfit não tem sido um "Wood" fácil, na verdade cada passo, um desafio a ser alcançado. Karol

