Atleta e torcedora do Fortaleza encontra no futebol um aliado, no tratamento contra o câncer

A prevenção ainda continua sendo o passo inicial para o combate ao câncer de mama, foi através do toque que a fisioterapeuta e atleta Kate Reeys, percebeu que havia uma alteração na mama. Durante todo o processo ela encontrou no esporte uma maneira de amenizar a dor nas sessões de quimioterapia e radioterapia.

"Eu peço a Deus todos os dias que às terças eu esteja bem, para jogar no racha. A quimioterapia traz reações ruins, mas estou conseguindo jogar, o que tem me ajudado". Ressaltou a colombiana.

Veja trecho do relato de Kate

Tratamento

O câncer de mama infelizmente é uma doença que mata muitas mulheres. De acordo com os dados do INCA (Instuto Nacional de Câncer) no Brasil, em 2020, foram registrados mais de 18 mil mortes pela doença.

Há um ano e meio Kate Reeys luta contra o câncer, o tratamento que ela conseguiu foi através do SUS, já que teve problemas no plano de saúde particular. A atleta que começou a jogar futebol na Colômbia, chegou ao Brasil há 7 anos e sentiu dificuldade em continuar com o sonho de atleta por falta de times femininos. Kate passou um ano sem jogar, até conhecer o Racha de Sainhas.

"As meninas me dão todo apoio, principalmente após o tratamento onde eu fico muito debilitada", destacou Reyes.

Fã do Fortaleza, a torcedora se denomina como mais uma gringa tricolor.

Sonho de Kate é conhecer um dia o Fortaleza.

