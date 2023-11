As dancinhas como parte da rivalidade no futebol feminino cearense

Provocar o rival através de dancinhas no TikTok. Alguém já ouviu falar sobre essas provocações entre jogadores? As meninas da base que disputam o futebol cearense, começam as batalhas nas redes, onde se esquentam no campo.

Às vésperas da final do Campeonato Cearense sub-17, as meninas do Ceará e Fortaleza já entravam em disputa, com dancinha nas redes sociais. Cada passo e ritmo, no tom de provocação.

"Elas ficaram dançando muito, com musiquinha nas redes, tinha dança de tudo que é jeito. Ficamos quietas", ressalta Késia, meia campista do Ceará, sub-17.

As meninas do Ceará, "receberam" a provocação e preferiram não dançar, elas queriam "dançar" em campo, de preferência com a bola. E deu certo. A música que elas embalaram deu as meninas o título de campeã sub-17.

Késia, meia campista da equipe, esteve no desastroso Campeonato Brasileiro neste ano, onde o time feminino sofreu goleadas dolorosas, apesar do cenário desconfortável,a atleta agradeceu a experiência e reforça que está mais forte para encarar os próximos desafios.

Késia e Emilly campeãs sub-17 falam mais no podcast Elas no Esporte sobre a conquista e o dia a dia no Ceará.