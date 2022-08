Carreira com significado: sua história de vida importa

Você está tirando da sua história os aprendizados necessários para construir uma carreira com significado? Confesso! Demorei para entender o impacto deles nas minhas escolhas.

Às vezes, investimos muito tempo pensando no que fazer para alavancar a nossa carreira e ignoramos que as reflexões mais importantes podem estar presentes na nossa história de vida, nas pessoas que conhecemos e nas situações que vivemos.

Para ilustrar a importância de estarmos atentos ao que nos acontece e aos aprendizados que acumulamos, trago trechos da minha história e explico como eles influenciaram a minha carreira.

COMO TUDO COMEÇOU?

Aos 7 anos de idade, estudava no Colégio Presidente Kennedy e a minha querida Tia Quininha Sabóia era professora de português e matemática. Ensinando com alma, criatividade, dedicação e amor, conseguia fazer com que crianças gostassem das matérias. Lembro-me como se fosse hoje: os alunos, ao som do pandeiro, cantando a tabuada com alegria! Sentia-me inspirada, e desde criança queria ser como ela.

Primeiro aprendizado: todos nós somos inspirados por alguém, e essa inspiração pode influenciar nossas escolhas de carreira. todos nós somos inspirados por alguém, e essa inspiração pode influenciar nossas escolhas de carreira.

Alguém já inspirou você? Representava o que você queria ser? O que essa pessoa deixou de legado que você pode utilizar no seu momento atual?

COMO A INSPIRAÇÃO FLORESCEU?

Aos 18 anos, já trabalhava para pagar o curso universitário. Atuava como operadora de telemarketing de uma construtora. Tinha como objetivo conseguir agendar visitas com os corretores da empresa. Trabalhávamos com um script de abordagem, mas sempre fiz questão de testar outras formas de fazer com o foco no alcance das metas.

Meus colegas de trabalho reconheciam a minha habilidade e sempre solicitavam ajuda. Foi assim que, em um dia normal de trabalho, na hora do intervalo, um corretor sênior da empresa fez um comentário que ecoou por muito tempo em minha mente: “Delania, você é uma excelente operadora de telemarketing! Já pensou em ajudar outras pessoas repassando o seu conhecimento? Você faz isso tão bem!”

Silenciei, terminei o café e voltei ao trabalho. Confesso que aquela sugestão fervilhou em minha mente por muito tempo...

Segundo aprendizado: em algum momento, encontramos alguém que reconhece os nossos talentos. Muitas vezes não temos consciência do que somos capazes e corremos o risco de deixar de lado uma grande oportunidade.

Você se lembra de pessoas que o influenciaram ao fazer perguntas sobre os seus talentos? Você levou essas perguntas em consideração? O que você fez com essas perguntas?

COMO A INSPIRAÇÃO VIROU REALIDADE?

No final daquele mesmo ano, decidi dar vazão ao “talento” reconhecido pelo meu colega e pesquisei como elaborar uma apostila, compilei os meus conhecimentos e, no quartinho da casa da minha mãe, com uma lista telefônica nas mãos e um aparelho de fax, selecionei um segmento que, à época, estava em ascensão: empresas de informática.

Antes de fazer a primeira ligação, identifiquei o primeiro desafio: o que direi para as empresas? Que script devo utilizar?

Nesse momento criei a Ana, minha secretária! Ligava para as empresas, perguntava quem era o responsável pelo RH e dizia que estava representando Delania Santos, especialista em vendas por telefone. Risos.

Consegui, depois de vários “nãos”, agendar a minha primeira visita e, ao chegar à empresa, percebi que o segundo desafio poderia colocar em risco aquela chance: que referência eu posso dar deste trabalho? Certamente o cliente perguntaria para quais empresas eu já havia ministrado o treinamento que estava oferecendo. Dito e feito! O cliente perguntou e foi nesse momento que, com coragem, propus ao cliente que se ele não gostasse do treinamento não precisaria pagar por ele.

Neste dia, conquistei o meu primeiro cliente. Ah...ele pagou pelo treinamento!

Apesar do desconhecido, o desejo e o protagonismo me levaram à ação. Assumi riscos!

Terceiro aprendizado: vários desafios colaboram para que sejamos protagonistas! Muitas vezes, esperamos ter “tudo” pronto para iniciarmos algo. Evitamos arriscar e utilizamos este argumento para protelar nossos sonhos e projetos.

Você já se deparou com desafios que o amedrontaram? O que você fez com eles? Criou alternativas criativas para seguir? Assumiu riscos? Ou preferiu acreditar que não “estava pronto” ou que “o momento não era aquele?”

TIVE CONTRATEMPOS NO CAMINHO?

Sim, desisti três vezes. Por quê?

Ouvi e acreditei que seguir era em vão, não estava tendo o retorno que eu esperava e precisava.

Duvidei da minha capacidade. Olhei a concorrência e não me vi como alguém capaz de conquistar espaço.

Cansei! Queria tranquilidade, estabilidade. Com dois filhos pequenos, achei que investir no meu sonho não fazia sentido! Precisava procurar um “emprego” que me desse uma remuneração fixa.

Várias situações interferiram nessa trajetória, mas decidi resgatar o meu propósito. Pensar nos “porquês” de tudo o que vivi. Eu me ouvi na essência e percebi que estava com uma visão distorcida da realidade.

Quarto aprendizado: muitas circunstâncias podem nos fazer desistir dos nossos sonhos. Ao entrar em contato com o que somos, com as nossas potencialidades, conseguimos colocar de lado o medo que nos paralisa.

Você abandonou algum sonho? Vale a pena resgatá-lo?

COMO A JORNADA TRANSFORMOU A MINHA VIDA?

Com quase trinta anos de carreira, foram muito mais de 10.000 horas ministradas. Milhares de pessoas capacitadas. Mais de quatrocentos profissionais atendidos em processos de Coaching e Mentoria. Vidas impactadas positivamente, incluindo a minha.

Nesta coluna, trarei para você assuntos relacionados a carreira, liderança, coaching e tendências sobre os assuntos. Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando este post ou enviando mensagem para o meu instagram: @delaniasantoscoach

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

