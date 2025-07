O que a Aeris está fazendo para enfrentar crise e manter operação no Ceará

A fabricante de pás eólicas Aeris Energy, localizada no Porto do Pecém, investiu R$ 93,9 milhões na implantação de novas linhas de produção e no fortalecimento da eficiência fabril, como parte da estratégia para superar a crise econômica pela qual atravessa. O valor corresponde ao ano de 2024.

A companhia foi uma das afetadas pela instabilidade do setor energético, provocada pela dificuldade de absorver a energia gerada pelas empresas, pela lentidão na construção de linhas de transmissão e por restrições no fornecimento.

Como reflexo da crise, 700 funcionários foram demitidos da Aeris no início deste ano.

Diante disso, a companhia registrou uma queda de 46,5% na Receita Operacional Líquida, que passou de R$ 2.834,95 milhões em 2023 para R$ 1.516 milhões em 2024. No entanto, conseguiu manter uma operação eficiente, com o EBITDA ajustado alcançando R$ 138 milhões, o que representa uma margem de 9,2% sobre a receita.

EBITIDA é a sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

Abaixo, veja as ações adotadas pela empresa para alcançar esse resultado e buscar a recuperação financeira a longo prazo.

Renegociação de dívidas e retomada da produção internacional

Segundo a empresa, contudo, atualmente, quase 100% das dívidas foram negociadas, incluindo as debêntures (títulos de dívida usados para captar recursos no mercado), com a extensão do prazo para o pagamento até 2030.

A Aeris encerrou o ano de 2024 com 9,7 gigawatts (GW) em encomendas asseguradas por contratos de longo prazo e sete linhas de produção em operação com moldes ativos. Ao longo do ano, foram fabricadas 1.032 pás eólicas.

No relatório de sustentabilidade, a companhia informa a retomada das operações internacionais, que passaram a representar 5% do volume produzido.

Tecnologia para redução de custos

A empresa iniciou os primeiros projetos de inspeção utilizando rovers (veículos robóticos terrestres) e drones. Também implementou um painel interno de metas voltado para clientes internos e externos, com o objetivo de melhorar o alinhamento e o controle dos resultados.

Paralelamente, adotou um programa técnico contínuo para aprimorar a qualidade operacional e passou a utilizar o Relatório de Não Conformidade (RNC) na unidade.

Segundo a companhia, essas medidas levaram a uma redução de 60% nos custos relacionados à falta de conformidade nos processos.

Aeris mira em serviços

A Aeris Services, unidade voltada para serviços de manutenção, inspeção e reparo de pás em parques eólicos, passou a contar com uma vice-presidência própria, em meio a mudanças na estrutura organizacional da empresa.

Esse núcleo ampliou sua atuação internacional, com o primeiro atendimento realizado no Chile, e acrescentou novos clientes à carteira.

Segundo o relatório, a Aeris Services respondeu por 11% da receita líquida no período, consolidando-se como parte relevante da estrutura operacional.

Como ficou a agenda ESG da Aeris

A empresa afirma ter mantido o compromisso com a agenda ESG. Veja as ações:

Em 2024, a empresa investiu R$ 218 mil em projetos sociais em Caucaia e São Gonçalo do Amarante, beneficiando 1.593 famílias em áreas como educação, saúde, cultura, meio ambiente e inclusão social;

Os programas Ventos Solidários atenderam 612 famílias nas comunidades de Capuan e Catuana, e ações de voluntariado como Gente que Faz na Comunidade e Adote um Sorriso também foram realizadas;

A empresa fortaleceu políticas de diversidade, abrangendo gênero, gerações, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e raça, com a criação de uma política interna e ações de capacitação de gestores;

100% do consumo de energia foi proveniente de fontes renováveis, e o reuso de água aumentou para 51,2 mil m³, representando uma alta de 44% em relação a 2023;

Medidas para eficiência energética incluíram desligamento sazonal de equipamentos, uso de telhas translúcidas e ampliação da Central de Água Gelada;

Na gestão de resíduos, foi ampliado o uso de manta de fibra de coco na produção de pás, substituindo materiais sintéticos e diminuindo impactos ambientais.