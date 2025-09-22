Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará reúne R$ 24,7 bi em projetos sustentáveis da neoindústria, com data center verde; veja lista

Escrito por
Bruna Damasceno bruna.damasceno@svm.com.br
Bruna Damasceno
Foto: Divulgação

Um edital público voltado à seleção de projetos industriais inovadores e sustentáveis recebeu R$ 24,7 bilhões em propostas apenas do Ceará. Entre as iniciativas inscritas estão projetos de data center verde, soluções em transição energética e fármacos com recursos naturais.

As propostas concorrem ao programa federal Nordeste da Nova Indústria Brasil (NIB), que prevê a liberação de R$ 10 bilhões em crédito para empreendimentos estruturantes voltados à inovação, reindustrialização e desenvolvimento sustentável.

A iniciativa reúne os principais bancos públicos do país (BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste e Finep) , além do apoio institucional da Sudene e do Consórcio Nordeste.

Veja também

teaser image
Bruna Damasceno

Mega projeto eólico de R$ 2 bilhões será instalado em duas cidades da Serra da Ibiapaba

teaser image
Bruna Damasceno

Por que os produtos ficam 'ultrapassados' tão rápido? Entenda a cultura do upgrade

teaser image
Bruna Damasceno

COP30 e alta da hospedagem: é a economia de mercado, estúpido, não culpa de Belém

Em todo o Brasil, foram registradas 246 propostas vindas dos nove estados da região, somando R$ 127,8 bilhões. Os projetos agora seguem para a fase de análise, que se estende até 28 de novembro.

Veja a lista de projetos do Ceará na Chamada Nordeste da Nova Indústria Brasil (NIB)

  • Transição energética (armazenamento): R$ 540,7 milhões
  • Bioeconomia (fármacos): R$ 202,2 milhões
  • Hidrogênio verde: R$ 12,9 bilhões
  • Data center verde: R$ 9,2 bilhões
  • Setor automotivo (incluindo máquinas agrícolas): R$ 105,1 milhões
  • Propostas em mais de um tema: R$ 1,7 bilhão
  • Total do Ceará: R$ 24,7 bilhões.
Assuntos Relacionados