Ceará reúne R$ 24,7 bi em projetos sustentáveis da neoindústria, com data center verde; veja lista

Um edital público voltado à seleção de projetos industriais inovadores e sustentáveis recebeu R$ 24,7 bilhões em propostas apenas do Ceará. Entre as iniciativas inscritas estão projetos de data center verde, soluções em transição energética e fármacos com recursos naturais.

As propostas concorrem ao programa federal Nordeste da Nova Indústria Brasil (NIB), que prevê a liberação de R$ 10 bilhões em crédito para empreendimentos estruturantes voltados à inovação, reindustrialização e desenvolvimento sustentável.

A iniciativa reúne os principais bancos públicos do país (BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste e Finep) , além do apoio institucional da Sudene e do Consórcio Nordeste.

Em todo o Brasil, foram registradas 246 propostas vindas dos nove estados da região, somando R$ 127,8 bilhões. Os projetos agora seguem para a fase de análise, que se estende até 28 de novembro.

Veja a lista de projetos do Ceará na Chamada Nordeste da Nova Indústria Brasil (NIB)