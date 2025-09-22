Ceará reúne R$ 24,7 bi em projetos sustentáveis da neoindústria, com data center verde; veja lista
Um edital público voltado à seleção de projetos industriais inovadores e sustentáveis recebeu R$ 24,7 bilhões em propostas apenas do Ceará. Entre as iniciativas inscritas estão projetos de data center verde, soluções em transição energética e fármacos com recursos naturais.
As propostas concorrem ao programa federal Nordeste da Nova Indústria Brasil (NIB), que prevê a liberação de R$ 10 bilhões em crédito para empreendimentos estruturantes voltados à inovação, reindustrialização e desenvolvimento sustentável.
A iniciativa reúne os principais bancos públicos do país (BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste e Finep) , além do apoio institucional da Sudene e do Consórcio Nordeste.
Em todo o Brasil, foram registradas 246 propostas vindas dos nove estados da região, somando R$ 127,8 bilhões. Os projetos agora seguem para a fase de análise, que se estende até 28 de novembro.
Veja a lista de projetos do Ceará na Chamada Nordeste da Nova Indústria Brasil (NIB)
- Transição energética (armazenamento): R$ 540,7 milhões
- Bioeconomia (fármacos): R$ 202,2 milhões
- Hidrogênio verde: R$ 12,9 bilhões
- Data center verde: R$ 9,2 bilhões
- Setor automotivo (incluindo máquinas agrícolas): R$ 105,1 milhões
- Propostas em mais de um tema: R$ 1,7 bilhão
- Total do Ceará: R$ 24,7 bilhões.