Vojvoda não repetiu escalação em jogos seguidos do Fortaleza nenhuma vez em 2024

O Fortaleza enfrentará o Cuiabá neste domingo (16) buscando retomar o caminho das vitórias na Série A, e como de praxe, o técnico Juan Pablo Vojvoda deverá fazer mudanças na equipe, aumentando ainda mais a marca de não ter repetido escalação em jogos seguidos do Fortaleza nenhuma vez em 2024.

Até aqui, são 38 partidas no ano, e nenhuma vez ele utilizou, em dois jogos seguidos, a mesma formação.

Ao todo, foram 33 atletas utilizados na temporada, contando os que já deixaram o clube. O goleiro João Ricardo foi o que mais atuou, com 35 jogos. Considerando os jogadores de linha, o atacante Juan Martin Lucero foi o que mais vezes entrou em campo (34).

A certeza de que Vojvoda mudará novamente contra o Dourado se dá pela ausência de peças importantes no time titular que iniciou a partida contra o Bahia. Nomes como Bruno Pacheco, Pochettino, Yago Pikachu e Lucero iniciaram no banco e, provavelmente, retomarão a titularidade.

O provável Fortaleza para encarar o Cuiabá tem João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona (Titi) e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

CHANCE DE REPETIÇÃO

Nos próximos jogos, porém, é maior a chance de repetição de escalação, já que não tem mais jogos de Copa do Brasil (já eliminado) nem Copa do Nordeste (campeão), e a Copa Sul-Americana será retomada apenas em agosto, restando cerca de dois meses com foco total no Campeonato Brasileiro.

Momento importante para, quem sabe, encontrar uma onzena titular.