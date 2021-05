Vina: entre críticas e inegável importância, por que não analisar com equilíbrio?

Um dos nomes que a torcida do Ceará mais depositava expectativa para decidir favoravelmente a Copa do Nordeste era do meia Vina. Não é pra menos. É o cara do time, foi o grande jogador da temporada 2020, exerce liderança em vários aspectos e é um grande jogador. É desse tipo de jogador que se espera algo de especial em uma final de campeonato.

Mas Vina não atuou bem nos 180 minutos. Esteva apagado e não correspondeu. Por isso, deve saber lidar com as críticas, sim. Faz parte do jogo. O que não invalida a importância do camisa 29, que segue sendo uma grande referência e será, sim, importante para o Ceará nos outros objetivos da temporada.

Logo, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno.

Vivemos tempos de extremismo, radicalismo, em que ou você é ótimo ou é péssimo. Movido pela paixão, o futebol reflete a sociedade.

