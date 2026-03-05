'Transparência em Foco' do Fortaleza traz informações relevantes, mas ainda deixa lacunas
Documento elaborado pelo clube explica algumas situações, mas ainda não esclarece operações importantes
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 21:40)
É um passo importante o Fortaleza se comunicar de maneira mais clara com seus torcedores. O 'Transparência em Foco' é um passo para isso. Porém, o próprio documento deixa lacunas. O clube, por exemplo:
- Não detalha valores de algumas operações (como a compra de Pierre e as saídas de Matheus Pereira, Mancuso e Gúzman, por exemplo);
- Não detalha rescisões, que transformaram ativos em passivos;
- Não fala sobre as ações judiciais movidas por atletas;
- Não fala de Patrocínio Master;
- Não detalha a troca de Gazal por Allanzinho.
Alguns torcedores do Fortaleza (que deveriam ser os mais interessados na transparência do clube) defendem com unhas e dentes tudo que é feito/divulgado (ou não é divulgado) pelo clube.
Parece que esqueceram que este foi um dos principais motivos para o FEC sair de onde estava para chegar na atual situação. Ou, então, estão satisfeitos.
VEJA ANÁLISE
Assuntos Relacionados