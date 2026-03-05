'Transparência em Foco' do Fortaleza traz informações relevantes, mas ainda deixa lacunas

É um passo importante o Fortaleza se comunicar de maneira mais clara com seus torcedores. O 'Transparência em Foco' é um passo para isso. Porém, o próprio documento deixa lacunas. O clube, por exemplo:

Não detalha valores de algumas operações (como a compra de Pierre e as saídas de Matheus Pereira, Mancuso e Gúzman, por exemplo);

Não detalha rescisões, que transformaram ativos em passivos;

Não fala sobre as ações judiciais movidas por atletas;

Não fala de Patrocínio Master;

Não detalha a troca de Gazal por Allanzinho.

Alguns torcedores do Fortaleza (que deveriam ser os mais interessados na transparência do clube) defendem com unhas e dentes tudo que é feito/divulgado (ou não é divulgado) pelo clube.

Parece que esqueceram que este foi um dos principais motivos para o FEC sair de onde estava para chegar na atual situação. Ou, então, estão satisfeitos.

