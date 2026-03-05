Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

'Transparência em Foco' do Fortaleza traz informações relevantes, mas ainda deixa lacunas

Documento elaborado pelo clube explica algumas situações, mas ainda não esclarece operações importantes

Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 21:40)
André Almeida
Legenda: Pedro Martins, novo CEO do Fortaleza, com o presidente do clube Rolim Machado
Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

É um passo importante o Fortaleza se comunicar de maneira mais clara com seus torcedores. O 'Transparência em Foco' é um passo para isso. Porém, o próprio documento deixa lacunas. O clube, por exemplo:

  • Não detalha valores de algumas operações (como a compra de Pierre e as saídas de Matheus Pereira, Mancuso e Gúzman, por exemplo);
  • Não detalha rescisões, que transformaram ativos em passivos;
  • Não fala sobre as ações judiciais movidas por atletas;
  • Não fala de Patrocínio Master;
  • Não detalha a troca de Gazal por Allanzinho.

Alguns torcedores do Fortaleza (que deveriam ser os mais interessados na transparência do clube) defendem com unhas e dentes tudo que é feito/divulgado (ou não é divulgado) pelo clube.

Parece que esqueceram que este foi um dos principais motivos para o FEC sair de onde estava para chegar na atual situação. Ou, então, estão satisfeitos.

