Time que mais jogou no Brasil em 2024, Fortaleza alcançará marca de 70 partidas pelo 4º ano seguido

A espetacular campanha do Fortaleza no Brasileirão 2024 deve ser ainda mais valorizada por um adversário a mais que o Tricolor teve que enfrentar: o calendário. Se este já é um tema sensível para várias equipes do futebol brasileiro, para o Leão do Pici é ainda pior. O Fortaleza foi o time que mais jogou no Brasil em 2024 até agora.

Ao todo, o time de Vojvoda já disputou 68 partidas no ano, com 33 vitórias, 21 empates e 14 derrotas - aproveitamento de 58,8%. Empatado com o Fortaleza está o Botafogo, que também fez 68 jogos, com 39 vitórias, 17 empates e 12 derrotas - aproveitamento de 65,6%.

Com as 5 rodadas que ainda tem por fazer na Série A, o Tricolor encerrará a temporada com 73 jogos, ultrapassando a marca de 70 partidas.

Será o 4º ano seguido que o Leão do Pici alcançará a marca de 70 jogos por temporada.

Em 2023, inclusive, o Fortaleza foi o time que mais jogou no mundo, com 78 partidas.

Em 2022, terminou a temporada com exatos 70 jogos realizados.

No ano de 2021, fez 78 partidas. Mas com a o detalhe que fez, também, alguns jogos referentes ao Brasileirão de 2020, que foi finalizado apenas no ano posterior, por causa da pandemia da Covid-19.

Fato é que o Fortaleza sofre com logística, viagens complicadas, orçamento reduzido em relação a concorrentes da Série A e, ainda, um calendário mais apertado que outros times.

O que só valoriza mais os feitos gigantes conquistados.

JOGOS DO FORTALEZA NOS ÚLTIMOS ANOS

2024 - 68 jogos* / 33 vitórias / 21 empates / 14 derrotas / 111GP 70GS

2023 - 78 jogos / 41 vitórias / 15 empates / 22 derrotas / 129GP 77GS

2022 - 70 jogos / 33 vitórias / 19 empates / 18 derrotas / 104GP 65GS

2021 - 78 jogos / 38 vitórias / 16 empates / 24 derrotas / 106GP 82GS (11 jogos pelo Brasileirão de 2020)

*Até o momento