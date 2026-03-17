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Richard salva Ceará na Copa do Brasil após mais uma atuação preocupante

Goleiro do Alvinegro defendeu três cobranças nas penalidades

Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 23:35)
André Almeida
Legenda: O goleiro Richard brilhou na disputa de pênaltis
Foto: Thiago Gadelha / SVM

A classificação do Ceará na Copa do Brasil tem nome: Richard. O goleiro brilhou nos pênaltis e foi o grande responsável pela vitória por 3 a 2 nos pênaltis, sobre o São Bernardo, após o empate em 0 a 0 no tempo normal, na noite desta terça-feira (17).

Além disso, salvou o Alvinegro após mais uma atuação preocupante.

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