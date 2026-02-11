Reforços encorpam elenco do Fortaleza, que começa a esboçar identidade para 2026
Lateral-esquerdo Gabriel Fuentes e atacante Luiz Fernando chegam ao Tricolor com status de titularidade
André Almeida
(Atualizado às 21:01)
A necessidade de reforços era clara para o Fortaleza. O Tricolor agiu e, em poucos dias, acertou com reforços importantes para posições carentes no elenco. Tais chegadas encorpam o elenco e qualificam o leque de opções para o técnico Thiago Carpini, que agora pode, de fato, começar a esboçar a identidade para 2026.