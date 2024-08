Reclamação de Tite sobre calendário do Flamengo valoriza ainda mais campanha do Fortaleza

Depois da goleada e do atropelo sofrido para o Botafogo por 4 a 1, o técnico Tite voltou a apontar o calendário apertado como justificativa para mais uma atuação ruim do Flamengo. O discurso do ex-treinador da Seleção Brasileira, na verdade, valoriza ainda mais a campanha do Fortaleza no Brasileirão.

"Mas o que o Fortaleza tem a ver com isso?", você pode se perguntar.

O Fortaleza é o time da Série A que mais jogou no ano, com 54 partidas até agora. São 6 jogos a mais que o Flamengo.

Levantamento recente do ge.globo apontou, também, o Tricolor como o time que menos descansa no futebol brasileiro, com menor espaçamento entre um jogo e outro.

Sem falar que o Fortaleza é disparadamente o time que mais viaja, realizando os maiores deslocamentos. No Brasileirão de 2023, o Leão percorreu 86.555 quilômetros, enquanto o Flamengo rodou 25.065 quilômetros. Uma diferença de 345%!

Se quisermos colocar ainda a questão financeira em debate, o Flamengo estima receita bruta superior a R$ 1 bilhão em 2024 (R$ 1 bilhão e 145 milhões, para ser mais preciso), enquanto o Fortaleza trabalha com um orçamento de R$ 258 milhões para este ano.

E no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza é o atual vice-líder, com 45 pontos, 4 a mais que o Flamengo. E venceu o Rubro-Negro em pleno Maracanã.

O calendário brasileiro, indiscutivelmente, é problemático e precisa ser revisto para uma melhor qualidade do produto.

Mas a reclamação de Tite valoriza ainda mais campanha do Fortaleza no Brasileirão