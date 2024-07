Pochettino já deu assistências para gols de 11 jogadores diferentes no Fortaleza; veja lista

Tomás Pochettino tem sido um dos principais nomes do Fortaleza em 2024. Com grandes atuações, ele tem se notabilizado como grande garçom e é o líder em assistências do Tricolor no ano. Ao todo, já deu passes para gols de 11 jogadores diferentes do Leão do Pici.

O camisa 7 tem 12 passes para gols no ano e ele é o líder em assistências do Fortaleza na temporada, sendo também o líder no quesito entre todos os jogadores da Série A 2024, com 5 passes que originaram gols.

O alvo preferido de Pochettino é seu compatriota Juan Martin Lucero. Somando os dois anos de Fortaleza, Poche já distribuiu 22 assistências (10 em 2023 e 12 em 2024). Praticamente 1/3 foram para o camisa 9 - que marcou 7 gols com passes do meio-campista.

Na sequência, Yago Pikachu é o 2º jogador que mais se beneficia dos passes de Tomás Pochettino, com 3 gols marcados tendo assistências dele.

Pochettino vive melhor momento com a camisa do Fortaleza, e mantendo este nível de atuação, tem tudo para seguir

VEJA LISTA DE JOGADORES QUE MARCARAM GOLS COM ASSISTÊNCIAS DE POCHETTINO

2024

Lucero - 5

Pikachu - 3

Moisés - 2

Breno Lopes - 1

Marinho - 1

2023

Lucero - 2

Galhardo - 2

Marinho - 1

Romarinho - 1

Benevenuto - 1

Machuca - 1

Romero - 1

Zé Welison - 1

TOTAL

Lucero - 7

Pikachu - 3

Moisés - 2

Marinho - 2

Galhardo - 2

Breno Lopes - 1

Machuca - 1

Zé Welison - 1

Romero - 1

Romarinho - 1

Benevenuto - 1