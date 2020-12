Os números de Vina, um dos melhores meias do Brasil em 2020 | Nas Entrelinhas

O 13º episódio do quadro Nas Entrelinhas analisa o principal jogador do Ceará em 2020, o meia-atacante Vina

Os números comprovam como o camisa 29 tem sido um grande destaque não somente na temporada do Alvinegro, mas entre todos os jogadores do Campeonato Brasileiro.

Torcedor, você acha que Vina tá merecendo ser lembrado pela Seleção Brasileira? Comenta aí!

NAS ENTRELINHAS

O quadro Nas Entrelinhas vai abordar aspectos táticos e de análise de desempenho dos clubes do futebol cearense e será veiculado todas as terças-feiras no programa A Grande Jogada, da TV Diário, e também no YouTube da Verdinha.