O impacto das chegadas de David Luiz e Pol Fernández no Fortaleza

Tenho impressão que alguns torcedores do Fo​rtaleza ainda não têm a real dimensão do impacto das vindas de David Luiz e Pol Fernández.

Vale destacar que, ao fazer esse tipo de movimentação, o clube contrata todo o "pacote" que envolve o jogador. Tudo o que ele representa. Além de aspectos técnicos e táticos, a relevância, representatividade, experiência, maturidade, capacidade de contribuir pro desenvolvimento e pro amadurecimento de outros jogadores, o peso que trazem ao elenco, inclusive para encarar jogos de Libertadores.

Estamos falando de um jogador super conhecido no futebol argentino, que era capitão e fez mais de 200 jogos pelo Boca Juniors. E de outro que tem a carreira construída toda em grandes clubes da Europa, como Chelsea, Arsenal, PSG, Benfica, e que foi titular da Seleção Brasileira em Copa do Mundo.

E tem um detalhe muito importante que deve ser mencionado: de que os dois jogadores escolheram o Fortaleza. Eles quiseram jogar no Fortaleza. Mesmo tendo outras propostas - no caso de Pol, até de renovação com o Boca, que queria contar com ele.

Isso passa um recado forte no meio do futebol. De como o Fortaleza se posiciona e é percebido no mercado internacional.