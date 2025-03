Léo Condé venceu todos os jogos que fez contra Vojvoda na carreira; veja retrospecto

Além de ter feito o Ceará largar na frente na disputa pelo título do Campeonato Cearense 2025, a vitória por 1 a 0, neste sábado (16), manteve também uma escrita particular no duelo entre treinadores: Léo Condé segue com 100% de aproveitamento contra Juan Pablo Vojvoda.

Foi o 2º Clássico-Rei que o treinador alvinegro venceu neste ano - antes, já havia derrotado o rival por 2 a 1, na 1ª fase do Estadual.

E antes mesmo de chegar ao Ceará, Léo Condé já havia enfrentado Vojvoda uma vez, quando comandava o Vitória. Na ocasião, triunfou por 1 a 0, em duelo válido pela Copa do Nordeste de 2024, na Arena Castelão.

Três jogos, três vitórias. Mais que isso, Condé conseguiu anular o Fortaleza nos dois clássicos de 2025, mostrando que estudou bem os pontos fortes do rival e conseguiu encontrar maneiras de neutralizá-los.

Agora, o treinador do Ceará precisa do empate no próximo sábado para ser campeão. Já Vojvoda terá que vencer o rival pela primeira vez por ao menos um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou dois gols nos 90 minutos para ser campeão durante o tempo normal.

A decisão está em aberto. Mas o histórico de confronto entre os treinadores aponta vantagem para Condé.