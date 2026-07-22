Incompetente e sem alma, Ceará caminha para o maior vexame de sua história

O Ceará segue definhando na Série B do Campeonato Brasileiro. A derrota por 1 a 0 para o CRB, na noite da última quarta-feira (22), é mais um reflexo de um time incompetente e sem alma, que não vence há sete jogos e, em seis partidas, marcou apenas um gol. O alerta para fugir do rebaixamento está cada vez mais forte.