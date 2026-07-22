Ceará é derrotado pelo CRB, chega a sete jogos sem vencer e segue na zona de rebaixamento da Série B

O Ceará foi derrotado pelo CRB nesta quarta-feira (20), em mais uma rodada da Série B do Brasileiro. Mikael marcou o único gol da partida no Estádio Presidente Vargas. Assim, o Alvinegro chega a sete partidas sem vitórias na competição. A última ocorreu no dia 10 de junho, contra o Avaí.

Com o resultado, o Vovô cai para a 18ª posição, seguindo na zona de rebaixamento da competição. O próximo desafio será diante do São Bernardo, no domingo (26), fora de casa.

Como foi o jogo?

O Ceará teve a primeira oportunidade nos minutos iniciais, com Pavani, que estreou como titular. Ele aproveitou rebote da defesa adversária e arriscou de fora da área, mas mandou para longe da meta. O time alagoano respondeu em lance de Dadá Belmonte, que mandou a bola na área, mas ninguém conseguiu completar.

O CRB teve outras duas boas oportunidades em seguida. A primeira foi com Crystopher, que recebeu a bola sem marcação e chutou forte. No entanto, errou o alvo. Em seguida, foia vez de Mikael mandar uma bomba que foi para longe do gol.

Aos 32 minutos, o goleiro Richard ainda sentiu dores na região da virilha após interromper uma jogada adversária. O Alvinegro apareceu com Bryan Borges, que mandou de perna esquerda, mas viu a bola desviar no atleta do CRB.

Nos acréscimos, árbitro marca falta após bola pegar no braço de João Gabriel dentro da área. A penalidade foi batida por Mikael, que abriu o placar para os visitantes no PV.

Legenda: Ceará x CRB, no PV. Foto: Kid Junior/SVM

O Ceará trouxe Vina no lugar de Lucas Mugni para o segundo tempo. O camisa 19 do Alvinegro movimentou o setor ofensivo e finalização, que saiu fraca. Em seguida, foi a vez de João Gabriel, que também arriscou e mandou para fora.

Com mais posse de bola, o time de Daniel Paulista voltou com mais volume de jogo para o segundo tempo. A equipe pressionou e teve outra chance com Vina, que recebeu a bola, dominou, chutou forte e quase empatou a partida.

Em novo lance, o camisa 29 recebeu a bola dentro da área, finalizou fore. O goleiro Vitor Caetano espalmou e, no rebote, Sávio bateu fraco, dando tempo para Bressan afastar o perigo. Vina teve nova oportunidade, mas o goleiro defendeu. Bryan Borges também arriscou e mandou para longe.

O time regatiano respondeu em jogada com Reverson, que aproveitou contra-ataque e chutou forte na direção do gol, tirando tinta da trave defendida por Richard. Thiaguinho e Dadá Belmonte ainda tiveram chances. O Alvinegro buscou o empate até o fim da partida, mas foi superado pelo CRB.

Legenda: Ceará x CRB, no PV. Foto: Kid Junior/SVM