Ceará é derrotado pelo CRB, chega a sete jogos sem vencer e segue na zona de rebaixamento da Série B

Equipes se enfrentaram no Estádio Presidente Vargas

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 21:27 (Atualizado às 22:07)
capa da noticia
Legenda: Ceará x CRB, no Estádio Presidente Vargas.
Foto: Kid Junior/SVM

O Ceará foi derrotado pelo CRB nesta quarta-feira (20), em mais uma rodada da Série B do Brasileiro. Mikael marcou o único gol da partida no Estádio Presidente Vargas. Assim, o Alvinegro chega a sete partidas sem vitórias na competição. A última ocorreu no dia 10 de junho, contra o Avaí. 

Com o resultado, o Vovô cai para a 18ª posição, seguindo na zona de rebaixamento da competição. O próximo desafio será diante do São Bernardo, no domingo (26), fora de casa.

Como foi o jogo?

O Ceará teve a primeira oportunidade nos minutos iniciais, com Pavani, que estreou como titular. Ele aproveitou rebote da defesa adversária e arriscou de fora da área, mas mandou para longe da meta. O time alagoano respondeu em lance de Dadá Belmonte, que mandou a bola na área, mas ninguém conseguiu completar.

O CRB teve outras duas boas oportunidades em seguida. A primeira foi com Crystopher, que recebeu a bola sem marcação e chutou forte. No entanto, errou o alvo. Em seguida, foia vez de Mikael mandar uma bomba que foi para longe do gol.

Aos 32 minutos, o goleiro Richard ainda sentiu dores na região da virilha após interromper uma jogada adversária. O Alvinegro apareceu com Bryan Borges, que mandou de perna esquerda, mas viu a bola desviar no atleta do CRB.

Nos acréscimos, árbitro marca falta após bola pegar no braço de João Gabriel dentro da área. A penalidade foi batida por Mikael, que abriu o placar para os visitantes no PV.

Ceará x CRB, no PV.
Legenda: Ceará x CRB, no PV.
Foto: Kid Junior/SVM

O Ceará trouxe Vina no lugar de Lucas Mugni para o segundo tempo. O camisa 19 do Alvinegro movimentou o setor ofensivo e finalização, que saiu fraca. Em seguida, foi a vez de João Gabriel, que também arriscou e mandou para fora.

Com mais posse de bola, o time de Daniel Paulista voltou com mais volume de jogo para o segundo tempo. A equipe pressionou e teve outra chance com Vina, que recebeu a bola, dominou, chutou forte e quase empatou a partida.

Em novo lance, o camisa 29 recebeu a bola dentro da área, finalizou fore. O goleiro Vitor Caetano espalmou e, no rebote, Sávio bateu fraco, dando tempo para Bressan afastar o perigo. Vina teve nova oportunidade, mas o goleiro defendeu. Bryan Borges também arriscou e mandou para longe.

O time regatiano respondeu em jogada com Reverson, que aproveitou contra-ataque e chutou forte na direção do gol, tirando tinta da trave defendida por Richard. Thiaguinho e Dadá Belmonte ainda tiveram chances. O Alvinegro buscou o empate até o fim da partida, mas foi superado pelo CRB.

Ceará x CRB, no PV.
Legenda: Ceará x CRB, no PV.
Foto: Kid Junior/SVM

Veja também

Imagem da notícia: Grupo de conselheiros articula retorno de Robinson de Castro à diretoria do Ceará
Jogada

Grupo de conselheiros articula retorno de Robinson de Castro à diretoria do Ceará
Imagem da notícia: Presidente do Ceará descarta renúncia ao cargo e projeta acesso: ‘está na nossa mão’
Jogada

Presidente do Ceará descarta renúncia ao cargo e projeta acesso: ‘está na nossa mão’

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Richard reconhece apoio da torcida do Ceará e afirma: “A gente não fez nossa parte”
Jogada

Richard reconhece apoio da torcida do Ceará e afirma: “A gente não fez nossa parte”

Ceará chegou a sete partidas consecutivas sem vencer na Série B

Brenno Rebouças

Há 28 minutos

Imagem da notícia Ceará é derrotado pelo CRB, chega a sete jogos sem vencer e segue na zona de rebaixamento da Série B
Jogada

Ceará é derrotado pelo CRB, chega a sete jogos sem vencer e segue na zona de rebaixamento da Série B

Equipes se enfrentaram no Estádio Presidente Vargas

Crisneive Silveira

Há 52 minutos

Imagem da notícia Ceará atualiza situação de quatro atletas no departamento médico; confira
Jogada

Ceará atualiza situação de quatro atletas no departamento médico; confira

Alvinegro busca recuperação na Série B do Brasileiro

Crisneive Silveira

Há 1 hora

Imagem da notícia Menino pede foto com craques da Copa do Mundo, mas inteligência artificial cria erro inusitado
Jogada

Menino pede foto com craques da Copa do Mundo, mas inteligência artificial cria erro inusitado

Heitor Sena, tem oito anos e é de Fortaleza

Crisneive Silveira

Há 2 horas

Imagem da notícia Ceará x CRB pela Série B: veja como foi o tempo real
Jogada

Ceará x CRB pela Série B: veja como foi o tempo real

Equipes se enfrentaram no Estádio Presidente Vargas

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Presidente do Ceará descarta renúncia ao cargo e projeta acesso: ‘está na nossa mão’
Jogada

Presidente do Ceará descarta renúncia ao cargo e projeta acesso: ‘está na nossa mão’

João Paulo Silva pediu também o apoio da torcida durante a Série B

Redação