Presidente do Ceará descarta renúncia ao cargo e projeta acesso: ‘está na nossa mão’

O Ceará atravessa um momento ruim em 2026, na zona de rebaixamento da Série B, mas esse cenário não diminui a esperança da cúpula alvinegra em um desfecho positivo ao fim da temporada. Em entrevista ao ge, o presidente João Paulo Silva declarou que o Vovô segue na luta pelo acesso e tem todos os elementos possíveis para conquistar esse objetivo.

“O que a gente tem de fazer é sair dessa situação, é ganhar, é ter uma sequência de jogos com vitórias, e pensar em algo maior. Não é só G-4, é G-6, tem um segundo turno inteira pela frente e é muito possível o Ceará virar essa chave. Se a gente pegar 2024, na 33ª rodada, faltavam oito pontos do 4º colocado e 11 do Novorizontino, e subimos na vaga do Novorizontino. O que a gente precisa é o que estamos fazendo, de reformular o elenco e ganhar. A meta é o acesso, o Ceará tem todas as condições de um time grande na Série B, (o acesso) está na nossa mão, a gente sabe que não é fácil, mas quando falo na nossa mão, é porque o Ceará reúne todas essas condições”. João Paulo Silva Presidente do Ceará

No momento, o Vovô aparece em 17º, com 19 pontos. O primeiro fora do Z-4 é o Londrina, com 20. E a falta de resultados aumentou a pressão externa, inclusive com um episódio de violência. No dia 25 de junho, o mandatário denuciou um ataque à filha, que recebeu um buquê de flores, com caixa de chocolate e uma bomba caseira, além de uma carta escrita: 'fora JP safado'. A situação está sendo investigada pela polícia. Apesar disso, o presidente pontuou que nunca pensou em desistir ou renunciar ao cargo.

“Eu sou um ser humano também, quando tem ataque com gente que não tem nada a ver, tipo o que aconteceu com a minha filha, isso é um absurdo, e a gente não aceita, não pode aceitar isso no futebol. Lógico que é paixão, eu sou torcedor, tenho minhas indignações, vim da arquibancada, mas são momentos que você tem de refletir (sobre o futuro), mas em momento algum eu pensei em desistir. É muito ruim para a instituição, o Ceará vem de um presidente que renunciou e foi muito ruim. Eu falo de uma forma macro, e isso é muito ruim, pois tem o mercado, os patrocinadores, e tem um histórico de vários presidentes no clube em um curto espaço de tempo. Eu entendo a chateação, é plausível, mas a gente não pode, como torcedor, abandonar. Não é pelo presidente, pelos jogadores, é pelo clube. O momento é sensível e precisamos estar de mãos dadas”. João Paulo Silva Presidente do Ceará

O próximo compromisso alvinegro ocorre nesta quarta-feira (22), às 19h30, diante do CRB, no estádio Presidente Vargas (PV). O clube realizou uma promoção de ingressos e aguarda um maior público na arquibancada em busca de uma arrancada para deixar o Z-4 e embalar na competição.