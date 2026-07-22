Grupo de conselheiros articula retorno de Robinson de Castro à diretoria do Ceará

Grupo de conselheiros do clube iniciou articulações para que o dirigente assuma a função de vice

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 11:41 (Atualizado às 11:43)
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Legenda: Robinson de Castro renunciou ao cargo de presidente do Ceará no início de 2023
Foto: Kid Júnior / SVM

O ex-presidente Robinson de Castro pode voltar a integrar a diretoria executiva do Ceará. Após a renúncia de Ernando Uchôa ao cargo de primeiro vice-presidente, um grupo de conselheiros do clube iniciou articulações para que o dirigente assuma a função. A movimentação acontece em meio ao momento delicado vivido pelo Alvinegro, que enfrenta dificuldades financeiras, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e convive com divergências políticas nos bastidores.

Conforme apuração, integrantes do Conselho Deliberativo já realizaram reuniões para discutir o possível retorno de Robinson. O grupo favorável à ideia reúne cerca de 46 conselheiros entre os aproximadamente 300 que compõem o órgão.

Apesar das conversas, uma eventual mudança na diretoria depende da aprovação do Conselho Deliberativo. Caso a articulação avance, Robinson precisará ser indicado e eleito para ocupar a vaga de primeiro vice-presidente, passando a atuar ao lado do presidente João Paulo Silva.

Robinson não descarta

Nos bastidores, Robinson de Castro não descarta retornar à diretoria executiva. Entretanto, pessoas ligadas ao ex-presidente afirmam que ele só aceitaria o convite caso houvesse um consenso envolvendo todas as correntes políticas do clube, além do respaldo da torcida e de outras lideranças alvinegras. Atualmente, ele segue como conselheiro, mas sem exercer cargo na gestão.

Robinson foi eleito presidente do Ceará para o triênio 2022-2024, em dezembro de 2021, mas renunciou ao cargo em 2023. Com a saída, João Paulo Silva assumiu a presidência do clube e permanece à frente da gestão.

Os conselheiros que defendem o retorno do ex-presidente avaliam que sua experiência administrativa e influência nos bastidores de Porangabuçu podem contribuir para amenizar o ambiente político e auxiliar a diretoria, especialmente na condução da recuperação financeira do Ceará. A expectativa é de que, caso a proposta avance, Robinson atue como um reforço à atual gestão, e não como protagonista das decisões do clube.

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