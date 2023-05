O sorteio da Copa do Brasil, realizado nesta terça-feira (2), definiu que o Fortaleza irá enfrentar o Palmeiras nas oitavas de final da competição. Não haveria vida fácil, mas o sorteio coloca no caminho do Tricolor o adversário mais complicado possível. Nem mesmo Flamengo, Fluminense ou qualquer outro time seria, no momento, tão difícil como o Verdão de Abel Ferreira. Veja análise no vídeo.

