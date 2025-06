Fortaleza tem mais uma noite tenebrosa em 2025. Já passou da hora de medidas enérgicas

Uma humilhação. Uma vergonha institucional. Assim foi a goleada sofrida pelo Fortaleza por 5 a 0 para o Flamengo, na noite deste domingo (1º). Não apenas pelo placar, mas pela postura.

O Fortaleza foi um time totalmente apático e sem energia. Uma equipe entregue e inerte. Não houve competitividade em momento nenhum. O time carioca foi melhor do começo ao fim, atropelou com naturalidade e, sem precisar fazer muita força, poderia ter construído um placar ainda mais elástico.

Foi a 6ª partida seguida sem vencer. A 13ª derrota no ano. O Fortaleza perdeu mais que ganhou em 2025 (são 12 vitórias e 10 empates em 35 jogos).

O que este elenco está fazendo é vergonhoso. Este jogo contra o Flamengo é papo para mandar uns 7 ou 8 jogadores embora sem nem pensar duas vezes. É preciso fazer uma profunda reformulação interna.

Tem gente que parece não querer estar em campo vestindo a camisa do Fortaleza. É inaceitável o que estes jogadores estão fazendo.

Uma noite em que inclusive Vojvoda foi muito mal - na escalação e na demora para fazer substituições, tentando algo diferente.

Dentre tantas coisas terríveis nesta atuação do Fortaleza contra o Flamengo, a utilização de Zé Welison é das mais inacreditáveis. É injustificável a escalação do camisa 17 - que completou 7 jogos no Brasileirão e não pode ser negociado com outro time para atuar na competição.

Já passou da hora de tomar medidas enérgicas. Enquanto ainda há tempo.