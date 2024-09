Fortaleza sai da Sul-Americana com derrota dura, mas que não deve apagar boa campanha

Todo mundo sabia que seria muito difícil para o Fortaleza encarar o Corinthians em Itaquera precisando vencer por no mínimo dois gols para levar pros pênaltis. A questão é que o roteiro foi implacável com o Tricolor. A derrota por 3 a 0, nesta terça-feira (24), totalizando 5 a 0 no agregado, é dura. Mas não deve apagar a boa campanha.

É preciso ter racionalidade para olhar o saldo geral do Fortaleza na Sul-Americana. Em sua 3ª participação, o Leão do Pici fica novamente entre os 8 melhores times do torneio - no ano passado foi vice-campeão. E cumpre a meta estabelecida no início de 2024 de chegar ao menos até as quartas de final.

Além disso, passou como líder do grupo que tinha o Boca Juniors, vencendo por 4 a 2 em Fortaleza e empatando em 1 a 1 em La Bombonera. Eliminou o Rosário Central e, sem dúvidas, colocou mais uns tijolos na construção de sua imagem no cenário continental. Isto não pode ser esquecido pela eliminação para o Corinthians.

JOGO DA VOLTA

O que pega é que o Tricolor teve a tão sonhada bola para fazer 1 a 0 e ganhar força no confronto. Depois de um 1 tempo sonolento, quando o Fortaleza vivia seu melhor momento no jogo, Renato Kayzer, aos 7 minutos do 2º tempo, livre e sem goleiro na pequena área perdeu uma chance inacreditável. E logo num típico jogo que um erro como este não seria perdoado.

E não demorou para a conta chegar. 2 minutos depois, aos 9, Romero abriu o placar para o time da casa em lance que começou com erro de passe de Tinga e terminou com falha de marcação de Felipe Jonatan. Aos 13, novo vacilo defensivo e Igor Coronado fez 2 a 0, liquidando a fatura.

Ali o Fortaleza perdeu totalmente o eixo e sabia que já estava tudo resolvido. O 3º gol, de Pedro Henrique, é apenas uma consequência de um time que já havia entregue os pontos.

A derrota é dura. O roteiro foi implacável. O placar agregado é pesado. Mas isso não deve apaga a campanha leonina em mais um torneio internacional.