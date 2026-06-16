Fortaleza: pesada derrota pro lanterna América-MG reflete problemas ofensivos e é difícil de digerir

Uma derrota pesada e difícil de digerir. O Fortaleza sofre 3 a 0 do lanterna América-MG, na Arena Castelão, na noite desta terça-feira (16), em resultado que refletiu a enorme quantidade de gols perdidos pelo Tricolor, que desperdiçou a chance de assumir a 3ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro.