Fortaleza: pesada derrota pro lanterna América-MG reflete problemas ofensivos e é difícil de digerir
Tricolor tomou 3 a 0 em casa
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 22:31)
Uma derrota pesada e difícil de digerir. O Fortaleza sofre 3 a 0 do lanterna América-MG, na Arena Castelão, na noite desta terça-feira (16), em resultado que refletiu a enorme quantidade de gols perdidos pelo Tricolor, que desperdiçou a chance de assumir a 3ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro.
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