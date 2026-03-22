Fortaleza não perdia de goleada na estreia da Série B desde 1983
A última vez que o Leão sofreu uma derrota elástica na 1ª partida da Série B foi há mais de 40 anos
A derrota de 4 a 0 para o Botafogo-SP, na 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi um vexame para o Fortaleza, tido como um dos favoritos ao título da competição. Uma estreia incomum para o Leão, que há mais de 40 anos não sofria uma goleada na largada da 2ª divisão.
A última vez foi em 1983. Na ocasião, o Fortaleza perdeu para o Galícia-BA por 5 a 2, no dia 13 de março daquele ano, na Fonte Nova, em Salvador. Em 18 participações na Série B, foram as únicas derrotas de goleada em estreias.
De lá pra cá, o Fortaleza chegou a perder por 4 a 0 em outra estreia no Campeonato Brasileiro, porém na Série A. Foi em 2019, em seu retorno à 1ª divisão após o calvário dos anos de Séries C e B, quando acabou derrotado pelo Palmeiras, campeão brasileiro do ano anterior, em São Paulo.
Confira abaixo o histórico de estreias do Fortaleza no torneio nacional:
Taça Brasil
- 1959 - Não disputou
- 1960 - Fortaleza 3x0 ABC
- 1961 - Fortaleza 3x1 ABC
- 1962 - Não disputou
- 1963 - Não disputou
- 1964 - Não disputou
- 1965 - Fortaleza 2x3 Náutico
- 1966 - Fortaleza 3x1 Paysandu
- 1967 - Não disputou
- 1968 - Bahia 1x0 Fortaleza
Robertão (não contava com times cearenses)
- 1967 - Não disputou
- 1968 - Não disputou
- 1969 - Não disputou
- 1970 - Não disputou
Campeonato Brasileiro (era dos mata-matas)
- 1971 - Não disputou
- 1972 - Série B - Guarany-CE 2x0 Fortaleza
- 1973 - Série A - Sport 0x0 Fortaleza
- 1974 - Série A - Fortaleza 2x0 América-MG
- 1975 - Série A - Fortaleza 2x0 América-MG
- 1976 - Série A - Corinthians 2x1 Fortaleza
- 1977 - Série A - Fortaleza 0x0 Portuguesa
- 1978 - Série A - São Paulo 2x0 Fortaleza
- 1979 - Série A - Fortaleza 0x0 Ferroviário
- 1980 - Série B - Baraúnas 0x2 Fortaleza
- 1981 - Série A - CRB 1x1 Fortaleza
- 1982 - Série B - Tiradentes-PI 2x0 Fortaleza
- 1983 - Série B - Galícia-BA 5x2 Fortaleza
- 1984 - Série A - Fortaleza 0x0 Tuna Luso
- 1985 - Série B - Ríver-PI 1x3 Fortaleza
- 1986 - Série A - Fortaleza 0x0 CSA
- 1987 - Copa União/Módulo Branco (3ª div.) - Botafogo-PB 2x1 Fortaleza
- 1988 - Não disputou
- 1989 - Série B - Fortaleza 1x0 4 de Julho
- 1990 - Série C - Nacional-AM 1x2 Fortaleza
- 1991 - Série B - Fortaleza 1x1 América-RN
- 1992 - Série B - Fortaleza 2x1 Central
- 1993 - Série A - Ceará 3x1 Fortaleza
- 1994 - Série B - América-RN 2x0 Fortaleza
- 1995 - Série C - Ferroviário 2x2 Fortaleza
- 1996 - Série C - River 0x2 Fortaleza
- 1997 - Série C - Fortaleza 1x1 Porto-PE
- 1998 - Série C - Fortaleza 3x1 Cori-Sabbá
- 1999 - Série C - Picos 0x3 Fortaleza
- 2000 - Copa João Havelange/Módulo Amarelo (2ª div.) - Fortaleza 1x0 Náutico
- 2001 - Série B - Fortaleza 0x1 Sergipe
- 2002 - Série B - América-RN 0x1 Fortaleza
Campeonato Brasileiro (era dos pontos corridos)
- 2003 - Série A - Fortaleza 0x0 Bahia
- 2004 - Série B - Fortaleza 4x1 CRB
- 2005 - Série A - Fortaleza 0x1 Coritiba
- 2006 - Série A - Botafogo 1x0 Fortaleza
- 2007 - Série B - Fortaleza 3x1 Portuguesa
- 2008 - Série B - Bahia 1x1 Fortaleza
- 2009 - Série B - Fortaleza 2x4 Guarani
- 2010 - Série C - Fortaleza 0x0 Águia
- 2011 - Série C - CRB 1x0 Fortaleza
- 2012 - Série C - Fortaleza 0x0 Águia
- 2013 - Série C - Baraúnas-RN 1x4 Fortaleza
- 2014 - Série C - Salgueiro 0x1 Fortaleza
- 2015 - Série C - Icasa 0x2 Fortaleza
- 2016 - Série C - Fortaleza 1x1 River-PI
- 2017 - Série C - Remo 1x0 Fortaleza
- 2018 - Série B - Fortaleza 2x1 Guarani
- 2019 - Série A - Palmeiras 4x0 Fortaleza
- 2020 - Série A - Fortaleza 0x2 Athletico-PR
- 2021 - Série A - Atlético-MG 1x2 Fortaleza
- 2022 - Série A - Fortaleza 0x1 Cuiabá
- 2023 - Série A - Fortaleza 1x1 Internacional
- 2024 - Série A - São Paulo 1x2 Fortaleza
- 2025 - Série A - Fortaleza 2x0 Fluminense
- 2026 - Série B - Botafogo-SP 4x0 Fortaleza