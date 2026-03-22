Fortaleza não perdia de goleada na estreia da Série B desde 1983

A derrota de 4 a 0 para o Botafogo-SP, na 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi um vexame para o Fortaleza, tido como um dos favoritos ao título da competição. Uma estreia incomum para o Leão, que há mais de 40 anos não sofria uma goleada na largada da 2ª divisão.

A última vez foi em 1983. Na ocasião, o Fortaleza perdeu para o Galícia-BA por 5 a 2, no dia 13 de março daquele ano, na Fonte Nova, em Salvador. Em 18 participações na Série B, foram as únicas derrotas de goleada em estreias.

De lá pra cá, o Fortaleza chegou a perder por 4 a 0 em outra estreia no Campeonato Brasileiro, porém na Série A. Foi em 2019, em seu retorno à 1ª divisão após o calvário dos anos de Séries C e B, quando acabou derrotado pelo Palmeiras, campeão brasileiro do ano anterior, em São Paulo.

Confira abaixo o histórico de estreias do Fortaleza no torneio nacional:

Taça Brasil

1959 - Não disputou

1960 - Fortaleza 3x0 ABC

1961 - Fortaleza 3x1 ABC

1962 - Não disputou

1963 - Não disputou

1964 - Não disputou

1965 - Fortaleza 2x3 Náutico

1966 - Fortaleza 3x1 Paysandu

1967 - Não disputou

1968 - Bahia 1x0 Fortaleza

Robertão (não contava com times cearenses)

1967 - Não disputou

1968 - Não disputou

1969 - Não disputou

1970 - Não disputou

Campeonato Brasileiro (era dos mata-matas)

1971 - Não disputou

1972 - Série B - Guarany-CE 2x0 Fortaleza

1973 - Série A - Sport 0x0 Fortaleza

1974 - Série A - Fortaleza 2x0 América-MG

1975 - Série A - Fortaleza 2x0 América-MG

1976 - Série A - Corinthians 2x1 Fortaleza

1977 - Série A - Fortaleza 0x0 Portuguesa

1978 - Série A - São Paulo 2x0 Fortaleza

1979 - Série A - Fortaleza 0x0 Ferroviário

1980 - Série B - Baraúnas 0x2 Fortaleza

1981 - Série A - CRB 1x1 Fortaleza

1982 - Série B - Tiradentes-PI 2x0 Fortaleza

1983 - Série B - Galícia-BA 5x2 Fortaleza

1984 - Série A - Fortaleza 0x0 Tuna Luso

1985 - Série B - Ríver-PI 1x3 Fortaleza

1986 - Série A - Fortaleza 0x0 CSA

1987 - Copa União/Módulo Branco (3ª div.) - Botafogo-PB 2x1 Fortaleza

1988 - Não disputou

1989 - Série B - Fortaleza 1x0 4 de Julho

1990 - Série C - Nacional-AM 1x2 Fortaleza

1991 - Série B - Fortaleza 1x1 América-RN

1992 - Série B - Fortaleza 2x1 Central

1993 - Série A - Ceará 3x1 Fortaleza

1994 - Série B - América-RN 2x0 Fortaleza

1995 - Série C - Ferroviário 2x2 Fortaleza

1996 - Série C - River 0x2 Fortaleza

1997 - Série C - Fortaleza 1x1 Porto-PE

1998 - Série C - Fortaleza 3x1 Cori-Sabbá

1999 - Série C - Picos 0x3 Fortaleza

2000 - Copa João Havelange/Módulo Amarelo (2ª div.) - Fortaleza 1x0 Náutico

2001 - Série B - Fortaleza 0x1 Sergipe

2002 - Série B - América-RN 0x1 Fortaleza

Campeonato Brasileiro (era dos pontos corridos)