Fortaleza: falta de patrocinador master atrasa planejamento e exige urgência

Um problema que exige urgência. Assim o Fortaleza deve tratar a ausência de um patrocinador máster. São 50 dias desde o fim do vínculo com a Cassino Bet, que rendia R$ 2,5 milhões - metade dos R$ 5 milhões que o clube projeta de folha salarial para a Série B do Brasileiro. O que impacta diretamente no planejamento para 2026.

VEJA ANÁLISE