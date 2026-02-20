Fortaleza: falta de patrocinador master atrasa planejamento e exige urgência
Tricolor completou 50 dias sem nenhuma fonte de receita por patrocínio máster
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 21:18)
Um problema que exige urgência. Assim o Fortaleza deve tratar a ausência de um patrocinador máster. São 50 dias desde o fim do vínculo com a Cassino Bet, que rendia R$ 2,5 milhões - metade dos R$ 5 milhões que o clube projeta de folha salarial para a Série B do Brasileiro. O que impacta diretamente no planejamento para 2026.
