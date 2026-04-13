Fortaleza 'entra no campeonato' e alivia crise com 2ª vitória seguida na Série B
Tricolor engatou 2ª vitória seguida na Série B
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 20:29)
Uma vitória que vale mais que três pontos. Assim pode ser resumido o triunfo do Fortaleza por 1 a 0 sobre o São Bernardo, no último domingo (12), em resultado que serviu para aliviar a crise após tudo que aconteceu nos últimos dias, e também para o Tricolor "entrar no campeonato" de vez.
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