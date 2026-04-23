Fortaleza engata sequência positiva com vitória sobre o CRB
Apesar de críticas de torcedores quanto ao desempenho, os resultados estão sendo conquistados
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 14:16)
A vitória do Fortaleza por 2 a 1 sobre o CRB, na noite da última quarta-feira (23), consolidou um momento de melhora do Tricolor na temporada. Pelo menos no que diz respeito aos resultados, já que são quatro jogos de invencibilidade. Além disso, considerando as últimas nove partidas, o Leão do Pici tem apenas uma única derrota.
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