Fortaleza dá nova prova de evolução e entendimento de contextos com classificação na Copa do Brasil
Tricolor chega a 10 jogos sem perder na temporada
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 22:53)
O Fortaleza está nas oitavas de final da Copa do Brasil com merecimento. Após empate em 0 a 0 com o CRB, na noite desta quinta-feira (14), o Tricolor avançou dando nova prova de evolução e entendimento de diferentes contextos e cenários de jogos em competições distintas.
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