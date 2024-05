Filme repetido: falta de efetividade custa vitória ao Fortaleza contra o Vasco na Copa do Brasil

O torcedor do Fortaleza saiu da Arena Castelão na noite desta quarta-feira (1º) com a certeza de que o empate em 0 a 0 foi muito melhor ao Vasco que ao Tricolor.

O Fortaleza é mais time e foi superior ao Alvinegro carioca, que claramente veio ao Castelão para não perder.

Foram muitas chances para marcar, mas, novamente, não converter as oportunidades criadas custa a vitória ao time de Vojvoda. Um filme repetido, que já havia sido visto no último domingo, inclusive, no empate em 1 a 1 com o Bragantino.

Desta vez, foram 16 finalizações, sendo ao menos 5 chances claras para marcar, inclusive com bola na trave de Pochettino e algumas conclusões que mostraram falta de pontaria dos finalizadores.

A sensação que fica é a de que, com um pouco mais de capricho nas finalizações, a situação na Copa do Brasil estaria bem mais tranquila. Ao contrário disso, o empate em 0 a 0 faz com que o Vasco se classifique com vitória simples em São Januário, onde a atmosfera será bem mais hostil ao time cearense.

O Fortaleza segue sendo superior, mas poderia ter aproveitado o momento ruim do cruz-maltino para construir uma vantagem importante no confronto. Chance, esta, que foi desperdiçada.