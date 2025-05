Como Léo Condé chega aos 50 jogos no Ceará com objetivos conquistados e equilíbrio como marca

A vitória sobre o Vitória foi ainda mais especial para o técnico Léo Condé. Mais que três pontos na tabela, o jogo garantiu que a celebração pelos 50 jogos do treinador no comando do Ceará. Período marcado por objetivos conquistados e equilíbrio.

Léo Condé assumiu o Ceará no fim de junho. O Vovô estava longe do G-4, na 11ª colocação da Série B do Brasileiro, e logo na estreia perdeu por 1 a 0 para o Santos, na Arena Castelão, pela 14ª rodada. Daí pra frente, conseguiu formatar uma identidade consistente que fez o Alvinegro conquistar o tão sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro na 38ª rodada.

Em 2025, já começou conquistando o Campeonato Cearense de forma invicta e desbancando o rival Fortaleza - sem perder nenhum clássico sequer. Além disso, larga muito bem o Brasileirão, ocupando a 7ª colocação após 7 rodadas disputadas.

Tais objetivos foram conquistados sem badalação, sem declarações polêmicas, sem "jogar pra torcida" e sem o desejo por holofotes. Com discrição, o mineiro de 47 anos reflete em ações sua personalidade tranquila.

Não à toa que um dos aspectos mais notáveis no trabalho de Condé é o equilíbrio. O Ceará de Condé pode não ser um time brilhante ou que atropele os adversários com goleadas estrondosas. Mas é um time extremamente competitivo. Que luta, que briga e que batalha muito para fazer o que precisa ser feito.

"Essa equipe vai vender caro as derrotas e vai deixar tudo dentro de campo", resumiu o treinador após o último triunfo.

Com este pensamento, o casamento entre Condé e Ceará tem dado muito certo.