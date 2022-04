Com bom início em 2022, Mendoza supera quantidade de gols marcados em 2021 com 29 jogos a menos

Um dos principais destaques do Ceará em 2022, indiscutivelmente, tem sido o atacante Speed Mendoza. Em um ataque que ainda deixa bastante a desejar e aparece como ponto falho do time no início deste ano, o colombiano tem conseguido apresentar bom desempenho. E os números provam isso.

Ele já balançou as redes adversárias 5 vezes em 14 partidas e é o artilheiro do Vovô na temporada. O número de gols marcados supera a quantidade que ele anotou em todo o ano de 2021. O detalhe: com 29 jogos a menos. Em 2021, atingiu a marca de 4 gols em 43 partidas.

Além disso, tem uma assistência, totalizando seis participações diretas em gols do time.

Mendoza foi aplaudido quando saiu de campo na vitória sobre o Independiente-ARG, pela Copa Sul-Americana. Ele deve ser definido, também, como o cobrador oficial de pênaltis do time, aspecto que o Ceará tem problemas há tempos, mas com o camisa 10, o aproveitamento é melhor.

O início de ano de Stiven é bom. Ele precisa é manter a regularidade, algo que não mostrou em 2021.

Conseguindo apresentar sequência no nível que está mostrando, sem dúvidas continuará como protagonista no Alvinegro. O time precisa dele assim.