Clássico-Rei decidirá o Campeonato Cearense pela 12ª vez nos últimos 17 anos

Não é a toa que o Campeonato Cearense é conhecido como Manjadinho. Há 30 anos que apenas dois clubes são campeões: Ceará e Fortaleza. Após atropelar o Maracanã por 7 a 0, neste domingo (9), o Alvinegro confirmou mais um Clássico-Rei na final do Estadual.

Esta será a 12ª vez que isso irá acontecer nos últimos 17 anos. Até aqui, nos 16 anos anteriores, em 11, os dois chegaram juntos na final.

Ceará e Fortaleza confirmam seus favoritismos em 2025, quando estão juntos na Série A. O Fortaleza com dificuldades, vencendo o Ferroviário por apenas 1 a 0 no placar agregado, com gol aos 47 minutos do 2º tempo do jogo da volta.

Diferente do Ceará, que atropelou o Maracanã por 3 a 0 na ida e 4 a 0 na volta, totalizando 7 a 0 no placar agregado, uma classificação incontestável.

Mas fato é que isso não entra em campo numa final em que as duas forças se encontram. Por que a palavra que define o Clássico-Rei é equilíbrio.

Certo é que teremos dois grandes jogos nos dois próximos sábados. E, em 15 dias, apenas um dos dois estará sorrindo.