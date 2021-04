Chegada de Gabriel Dias ao Ceará deu liberdade para Bruno Pacheco ser mais ofensivo; entenda

Um time de futebol é montado por 11 peças, e não somente uma. As características e ações de um jogador impactam diretamente no desempenho do seu companheiro. No Ceará de Guto Ferreira tem sido assim, e um exemplo é bem claro. A chegada de Gabriel Dias, um lateral mais defensivo, deu mais liberdade para Bruno Pacheco ser mais ofensivo pelo lado esquerdo.

O camisa 6 sempre foi excelente jogador. Fez uma temporada ótima em 2020. Discreto e eficiente, Bruno Pacheco é, hoje, um dos melhores jogadores do Ceará. Agora, tem sido figura mais presente no campo de ataque.

