Ceará volta com um ponto a se valorizar de empate com o Santos

O manual do time que sobe da Série B para a Série A e luta pela permanência no primeiro ano prega duas regras básicas: vencer em casa e pontuar fora. Por isso que qualquer pontinho conquistado longe dos domínios tem valor. Assim é com o ponto conquistado pelo Ceará no empate em 0 a 0 com o Santos, na noite desta segunda-feira (12), no Allianz Parque, em São Paulo.

O Peixe teve mais a posse de bola - mas não converteu esse volume em chances claras para marcar. Um time que se limitava a cruzamentos na área - foram mais de 30 no jogo - consagrando a defesa alvinegra, que teve mais uma atuação impecável de Willian Machado.

Na reta final, o Ceará teve as melhores chances do jogo - embora não tenha aproveitado. Lelê, novamente, entrou e perdeu chance de cara com o goleiro adversário, além das finalizações de Rômulo (defesaça de Brazão) e Pedro Raul (ao lado do gol). De todo modo, o empate em 0 a 0 foi condizente com o que foi um jogo equilibrado.

Acabou ficando melhor para o Ceará, que chegou aos 12 no Brasileirão e saltou para a 6ª colocação, chegando ao 3º jogo de invencibilidade no Brasileirão. Aliás, em 8 rodadas, o Vovô perdeu apenas duas vezes - para o Bahia, com um pênalti mandrake no último minuto, e para o Juventude, de virada, em que realmente atuou mal.

Mostrando que é um time difícil de ser batido e que vai ser competitivo mesmo longe de casa.

Já o Santos chegou aos 5 pontos, segue na vice-lanterna, 4 pontos atrás do primeiro time fora do Z-4 (o São Paulo, que tem 9) e vendo a crise aumentar.