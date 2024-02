Ceará tem saldo muito positivo em vitória na estreia da Copa do Nordeste

Além dos três pontos garantidos, o Ceará volta com saldo muito positivo da vitória contra a Juazeirense, pela estreia na Copa do Nordeste. Isso porque o planejamento do técnico Vagner Mancini foi perfeitamente executado.

O treinador alvinegro poupou todos os titulares não apenas do jogo, mas também da viagem com logística complicada e desgastante. Os jogadores que não viajaram seguiram treinando em Porangabuçu.

Com isso, rodou o elenco e oportunizou atletas que não vinham com muita minutagem anteriormente. Isso permitiu a observação de destaques individuais, como o goleiro Richard, o zagueiro Jonathan, o meio-campista Guilherme Castilho e o atacante Facundo Barceló.

Mesmo jogando em um gramado horrível, altamente irregular e cheio de problemas, não teve nenhuma baixa por lesão e retorna com o elenco todo inteiro.

Além disso, colocou em campo jogadores da base, já inserindo atletas com potencial. Ao todo, 10 dos relacionados foram formados no clube, e sete entraram em campo (além dos zagueiros Jonathan e David Ricardo, que foram titulares, entraram no decorrer do jogo o zagueiro Yago, os volantes Steven e Jotavê, o meia Léo Rafael e o atacante Pablo).

E o mais importante: fez tudo isso e venceu o jogo. O saldo é muito positivo.