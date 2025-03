Ceará pode se tornar bicampeão sem perder nenhum jogo de Campeonato Cearense

Além de um título histórico, que definirá quem será o maior vencedor de todos os tempos, o Clássico-Rei que decidirá o Campeonato Cearense tem um tempero a mais: o Ceará pode se tornar um legítimo bicampeão invicto.

Se for campeão sem ser derrotado em nenhum dos dois jogos da final, o Alvinegro conquistará tal feito, já que chega na decisão com 100% de aproveitamento, acumulando sete vitórias nos sete jogos que fez até aqui.

Em 2024, o Vovô já foi campeão sem perder nenhum jogo sequer. Na campanha do ano passado, em nove jogos disputados, o Vovô acumulou quatro vitórias e cinco empates - inclusive dois na final, contra o rival Fortaleza.

Claro que agora é o momento mais difícil do campeonato. A promessa é de duas finais disputadíssimas com o Fortaleza, com um grau de dificuldade ainda mais elevado. E que tem muita coisa em jogo. Assim como a chance de uma conquista histórica.