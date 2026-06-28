Ceará perde do Juventude: a briga não é por acesso, é pra não entrar no Z4 da Série B

O Ceará voltou a jogar mal e perdeu na tarde deste domingo (28) para o Juventude, por 2 a 0. Foi a 4ª derrota nos últimos seis jogos. Resultados que deixam o Alvinegro mais distante do G6 e a apenas dois pontos da zona de rebaixamento. A realidade, hoje, não é de brigar pelo acesso. Mas, sim, de não entrar no Z4.