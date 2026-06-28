Ceará perde para o Juventude e se mantém perto do Z4 da Série B

O Ceará foi derrotado pelo Juventude por 2x0 na tarde deste domingo (28), no estádio Alfredo Jaconi, pela 15ª rodada da Série B.

Os gols do time jaconero foram marcados por Alison Safira, aos 25 do 1º tempo e Gabriel Pinheiro, aos 34 do 1º tempo.

Com o resultado, o Vovô conheceu sua 2ª derrota seguida e está bem próximo do Z4. Em 14º com 17 pontos, o Alvinegro tem apenas 2 pontos de vantagem para o Londrina, time que abre Z4 com 15 pontos.

O Ceará volta a jogar na quinta-feira (4), contra o Goiás, no estádio Hailé Pinheiro, Serrinha, às 20 horas. A partida marcará a estreia do técnico Daniel Paulista pelo Vovô, contra o ex-clube, além do reencontro do Ceará com Mozart.

Como foi o jogo

A qualidade do jogo foi comprometida pelo encharcado gramado do Alfredo Jaconi e as poças concentradas em alguns setores do campo devido às chuvas.

Com 5 minutos isso ficou claro em lance do Juventude, com MP perdendo a chance de abrir o placar após a bola parar na poça e a bola ficar com o goleiro Richard.

Na primeira chance do Ceará, aos 7 minutos, Lucca finaliza, a bola volta para Matheusinho, que chuta de primeira e Jandrei defendeu.

Legenda: O Ceará fez uma partida ruim e amargou a derrota para o Juventude Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Aos 22 minutos, Fábio Lima finalizou, Richard espalmou e Luizão afastou o perigo.

Três minutos depois, o gol do Juventude saiu: Marcos Paulo achou Safira e mandou de carrinho para abrir o placar: 1x0.

O Ceará respondeu com Melk, aos 28, finalizando com desvio pela linha de fundo.

Mas aos 33, o Juventude fez o segundo: após cobrança de escanteio de Raí, Gabriel Pinheiro subiu de cabeça e ampliou: 2x0.

Na melhor chance do Ceará, aos 39, Sanchez mandou a bola na área em cobrança de lateral e Melk acertou o travessão.

Com a vantagem, o Juventude diminuiu o ritmo na etapa final. E o Ceará foi tentando. Aos 15, Matheusinho dominou dentro da área, mas Jandrei se antecipou e perdeu o gol.

Aos 34, Luizão cabeceou e mandou por cima do gol de Jandrei.

Mas depois disso, o Vovô não conseguiu mais criar nada e amargou a derrota.