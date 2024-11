Ceará faz contra o Botafogo-SP um dos jogos mais importantes nos últimos tempos

O Ceará enfrenta nesta terça-feira (12) o Botafogo-SP em jogo que ganhou contornos de final de Copa do Mundo para o Alvinegro. Isso porque, se ganhar, o Vovô entrará no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro faltando apenas duas rodadas pela frente.

O retorno para a Série A nunca esteve tão acessível e não é exagero, inclusive, afirmar que este é um dos jogos mais importantes do clube nos últimos tempos.

Por tudo que a possibilidade de acesso significa. Estar na Série A em 2025 é vital para o Ceará se reestruturar do ponto de vista financeiro, administrativo, estrutural e, obviamente, esportivo.

Sem falar que 2025 será o primeiro ano de um novo formato de venda de direitos de transmissão de TV, com uma nova distribuição de receitas. Quem não estiver na Série A, perde poder de barganha e vai pegar uma fatia menor do bolo.

O Ceará apostou praticamente todas as suas fichas neste retorno para a Primeira Divisão. Não obter sucesso neste objetivo representará em muitos problemas para o ano que vem.

Todos que fazem o clube devem saber da importância deste jogo. Principalmente os jogadores, que devem saber a responsabilidade que possuem e o que está em jogo nesta partida.

O acesso está nas mãos do Ceará. Cabe ao Alvinegro aproveitar a oportunidade.