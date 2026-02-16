Ceará e Fortaleza caminham para manutenção de hegemonia que já dura mais de 30 anos

Sejamos francos: os jogos de volta das semifinais do Campeonato Cearense serão quase protocolares. Ceará e Fortaleza já estão praticamente garantidos nas finais com as vantagens relevantes que construíram sobre Floresta e Ferroviário, respectivamente. Assim, caminham para a manutenção de uma hegemonia que já dura mais de 30 anos.

Desde 1996 que alvinegros e tricolores se revezam como únicos campeões do Estadual. A última vez que um time conseguiu desbancar a dupla foi em 1995, quando o Ferroviário sagrou-se bicampeão, após também ter triunfado em 1994.

De lá pra cá, em 30 edições de Campeonato Cearense, o Fortaleza foi campeão 16 vezes, enquanto o Ceará levantou o troféu em 14 oportunidades. Em toda a história, porém, o Alvinegro tem 47 títulos, contra 46 do Tricolor.

Em 2026, tudo se desenha para mais um Clássico-Rei na final. De forma bem tranquila para ambos, diga-se, já que os dois estão invictos. E, assim, a hegemonia da dupla seguirá por mais um ano.