Ceará e Fortaleza caminham para manutenção de hegemonia que já dura mais de 30 anos

Há três décadas que os dois se alternam como únicos campeões do Campeonato Cearense

Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 16:17)
André Almeida
Legenda: No 1º Clássico-Rei de 2026, Ceará e Fortaleza ficaram no 0 a 0
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Sejamos francos: os jogos de volta das semifinais do Campeonato Cearense serão quase protocolares. Ceará e Fortaleza já estão praticamente garantidos nas finais com as vantagens relevantes que construíram sobre Floresta e Ferroviário, respectivamente. Assim, caminham para a manutenção de uma hegemonia que já dura mais de 30 anos.

Desde 1996 que alvinegros e tricolores se revezam como únicos campeões do Estadual. A última vez que um time conseguiu desbancar a dupla foi em 1995, quando o Ferroviário sagrou-se bicampeão, após também ter triunfado em 1994.

De lá pra cá, em 30 edições de Campeonato Cearense, o Fortaleza foi campeão 16 vezes, enquanto o Ceará levantou o troféu em 14 oportunidades. Em toda a história, porém, o Alvinegro tem 47 títulos, contra 46 do Tricolor.

Em 2026, tudo se desenha para mais um Clássico-Rei na final. De forma bem tranquila para ambos, diga-se, já que os dois estão invictos. E, assim, a hegemonia da dupla seguirá por mais um ano.

